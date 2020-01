Koppel doodt 17-jarige uit wraak voor soa mvdb

06 januari 2020

23u31

Bron: KTUL 0 Een 17-jarig meisje en een 30-jarige man zijn vrijdag in de Amerikaanse staat Oklahoma aangeklaagd voor de moord op de minderjarige Kirstan Patterson. Deze eveneens 17-jarige is op nieuwjaarsdag nabij het plaatsje Locust Grove vermoord teruggevonden.

Familie had haar als vermist opgegeven. Cheyenne Blalock en haar veel oudere vriend Andrew Hall zouden Patterson hebben doodgeschoten als “wraak” voor een seksuele overdraagbare aandoening (soa), melden plaatselijke media na inzage van rechtbankdocumenten.

Blalock zei in haar verhoor dat Hall haar opdroeg een sms te sturen naar het later slachtoffer met plannen om af te spreken. De dertiger zou het meisje hebben opgepikt. Blalock reed mee in de wagen, maar verstopte zich onder een deken. Ze zou met enkele messen de bedoeling hebben gehad Patterson angst aan te jagen. Tegenstrijdige verklaringen van de twee bemoeilijken het onderzoek. Speurders hebben nog geen uitsluitsel wie met een jachtgeweer vuurde op Patterson. Het vuurwapen lag in de koffer van de wagen.

Volgens Blalock reed Hall naar een recreatiedomein aan een meer en vuurde daar ‘s avonds twee kogels af. Ze was geen getuige van de schietpartij, maar hoorde twee schoten. Ze geeft toe het lichaam achteraf te hebben aangeraakt om te controleren of haar vriendin overleden was. Hall zou hierna geprobeerd hebben om met bleekmiddel sporen uit te wissen. Het lijk zou hij in het meer hebben geduwd.

Hall weerlegt het meisje te hebben gedood. Hij stelt dat het Blalock was die de trekker overhaalde en het lichaam later in het meer gooide. Het plan om Patterson te vermoorden, kwam van haar, verklaart de jonge dertiger.

De toedracht van de soa blijft voorlopig onduidelijk. Evenmin is geweten of de drie waren verwikkeld in een driehoeksverhouding. De moeder van Patterson heeft een GoFundMe-pagina opgezet om bij te springen bij de begrafeniskosten. Tot nu is meer dan 2.000 dollar ingezameld.