Koppel dood aangetroffen met schotwonden in Parijse hotelkamer HR

13 november 2018

18u15

Bron: Belga 0 In de Franse hoofdstad Parijs zijn maandagavond een man en vrouw met schotwonden dood aangetroffen in een hotelkamer. De politie houdt alle pistes open.

Het stel werd gevonden door de manager van het hotel in de Avenue de Villiers, in het 17e arrondissement. Hij had al lang niets meer van hen gehoord.

Volgens gerechtelijke bronnen was de hotelkamer van binnenuit gesloten, maar in de kamer zou wel een raam open gestaan hebben. De vrouw lag met schotwonden op het bed, terwijl de man eveneens met schotwonden op de vloer van de badkamer lag. In de lavabo lag een vuurwapen.

Of het gaat om moord en zelfmoord, of om een dubbele moord, is nog niet duidelijk.