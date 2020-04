Koppel dat wereld rondzeilt verneemt pas na 25 dagen op zee nieuws over coronaviruspandemie kv

21 april 2020

22u59

Bron: BBC 2 In 2017 zegden Elena Manighetti en Ryan Osborne hun job op en sindsdien reizen ze met hun zeilboot de wereld rond. Toen ze in februari de trossen losgooiden om de Atlantische Oceaan over te steken en naar de Caraïben te varen, vroegen ze hun familie om contact te houden, maar met één gouden regel: geen slecht nieuws.

Het koppel vertrok in februari vanuit de Canarische eilanden. Tijdens hun overtocht greep het dodelijke coronavirus verder om zich heen.

Na 25 dagen op zee en bijzonder weinig communicatie met de buitenwereld, wilden ze midden maart aanmeren aan een klein Caribisch eilandje. Terwijl ze de kust naderden en weer ontvangst hadden met hun gsm, ontdekten ze echter dat de grenzen van het eiland gesloten waren en dat de hele wereld getroffen was door een pandemie.

“In februari hoorden we dat er een virus was in China, maar met de beperkte informatie die we hadden, dachten we dat het allemaal voorbij zou zijn tegen dat we de Caraïben zouden bereiken”, vertelde Elena aan de BBC. “Toen we toekwamen, beseften we dat het niet voorbij was en dat de hele wereld getroffen was”, aldus Ryan.

Elena is echter afkomstig van Lombardije, de zwaarst getroffen regio van Italië. “We hadden onze contacten aan land gezegd dat we geen slecht nieuws wilden, wat een moeilijke taak was, aangezien het bijzonder slecht nieuws was.”

Ryan en Elena voeren uiteindelijk door naar Saint Vincent, waar ze aan de hand van hun GPS-gegevens konden bewijzen dat ze al maanden niet meer in Italië waren geweest en dat ze de voorbije 25 dagen bovendien in quarantaine hadden doorgebracht op zee. Uiteindelijk kregen ze de toestemming om er aan land te gaan.

Zowel voor Ryan, een Brit, als Elena, zijn de verhalen van het thuisfront erg confronterend. “Ryan en ik beseften niet hoe erg onze families getroffen waren tot we aanmeerden en ik mijn vader kon bellen”, vertelt Elena. “Het was een pijnlijk geprek. Hij zei me dat ik niet moest panikeren, maar dat onze stad een van de ergst getroffen regio’s wereldwijd was.”

“Het is een erg macaber beeld thuis: er zijn geen kisten meer, geen plaats op de begraafplaatsen of in het crematorium. Mijn familie is gelukkig veilig thuis en zit al zes weken in lockdown, maar mensen die we al jaren kennen, zijn overleden.”

Het is nog onduidelijk hoelang Ryan en Elena op Saint Vincent zullen kunnen blijven. De omliggende eilanden zijn immers allemaal gesloten. Ze hopen nog voor de start van het orkaanseizoen, begin juni, weer te kunnen vertrekken, maar dat is lang niet zeker. “Momenteel zitten we geklemd tussen het orkaanseizoen en het virus”, stelt Elena.