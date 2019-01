Koppel dat beloofde eigen villa te verloten, verkoopt niet genoeg lotjes: winnaar kan fluiten naar droomhuis kg

Bron: Daily Mail 1 Mark (61) en Sharon (57) Beresford lanceerden vorig jaar een tombola om hun woning van ruim 3 miljoen euro van de hand te doen. Het koppel verkocht lotjes aan 28 euro per stuk en degene met het winnende lotje zou het huis krijgen. Maar het draaide anders uit. Er werden niet genoeg lotjes verkocht om de waarde van het huis te recupereren. De winnaar krijgt daarom ‘enkel’ een geldprijs van 123.000 euro.

Het koppel woont al bijna vijftien jaar in hun riante villa in het Britse Hampshire, met zes slaapkamers, een kleine bioscoop en een tuin van 10.000 vierkante meter. Maar omdat Mark en Sharon dichter bij familie willen gaan wonen, besloten ze enkele jaren geleden toch om hun woning te koop te zetten. Twee jaar lang probeerden ze het via de reguliere kanalen van de hand te doen, zonder succes. Daarom gooiden ze het over een andere boeg.



In mei vorig jaar zetten ze een grootschalige tombola op poten met als inzet hun villa. Er werden 250.000 lotjes beschikbaar gemaakt. Wie een lotje kocht, maakte niet alleen kans op het huis, maar ook op een ‘troostprijs’: een Aston Martin DB 11 ter waarde van 180.000 euro. Met de opbrengsten van de lotjes zouden de Beresfords makkelijk de waarde van het huis moeten recupereren, was de achterliggende gedachte. Daarvoor zouden 120.000 lotjes verkocht moeten worden.

Te weinig

Het klonk te mooi om waar te zijn, en zo bleek het ook te zijn. De deadline van de tombola verstreek op 31 december, en er werden uiteindelijk slechts 30.000 lotjes verkocht, goed voor zo’n 840.000 euro. Het betekent dat het huis dus toch niet naar de gelukkige winnaar gaat.



Het legale team van de Beresfords had hen immers al gewaarschuwd voor dit scenario. Het koppel had dus een voorwaarde toegevoegd aan hun tombola: indien er niet genoeg lotjes werden verkocht, zou het huis niet van eigenaar wisselen. Ook de Aston Martin wordt niet uitgedeeld.

Er komt wel een troostprijs in de plaats. Volgens de voorwaarden van het tombola krijgt degene met het winnende lot in dit geval 75 procent van de opbrengsten, na de aftrek van de kosten. Die kosten zijn tot overmaat van ramp echter hoger dan verwacht. In plaats driekwart van de ingezamelde 840.000 euro (wat neerkomt op zo’n 630.000 euro), krijgt de winnaar uiteindelijk slechts 123.000 euro. De rest ging op aan legale kosten, marketing en PR, beweren de Beresfords.



De winnaar van het prijzengeld is al geselecteerd. Het gaat om een Britse vrouw, wiens identiteit niet bekend is gemaakt.

Kritiek

De Beresfords krijgen nu bakken kritiek op sociale media, ondanks het feit dat de tombola volgens de kleine lettertjes wel naar behoren is verlopen. “Het kan dan wel legaal zijn, maar dat maakt het niet moreel oké”, schrijft iemand. Veel mensen die naar eigen zeggen een lotje hadden gekocht, eisen hun geld terug, meldt The Daily Mail. Het Twitteraccount dat werd gebruikt voor de promotie van de tombola is inmiddels offline gehaald nadat het werd overspoeld door negatieve commentaren.



Mark en Sharon zelf reageren vooral teleurgesteld. Het koppel is nog steeds van plan te verhuizen, maar zal het huis nu toch opnieuw via de gewoonlijke kanalen moeten aanbieden.

