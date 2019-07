Koppel brutaal aangevallen op oprit HL

28 juli 2019

16u34

Bron: KameraOne 0

De politie van het Californische Stockton is op zoek naar een bende jongeren die een koppel brutaal aanviel. Vorige zondag hoorde het koppel twee meisjes ruziemaken op hun oprit. Toen ze hen vroegen om weg te gaan, werden ze brutaal aangevallen. De jongeren slingerden verwijten naar het hoofd van de man, waarna uit het niets een hele groep opdook. De man liep naar binnen om de politie te bellen. Tegen de tijd dat hij terug buiten kwam, was zijn vrouw al verschillende keren in het gezicht geschopt. Bij aankomst van de politie waren alle aanvallers verdwenen. De politie verspreidt nu de beelden in de hoop de jongeren te kunnen identificeren. Ze gaan ervan uit dat ze banden hebben met de lokale gemeenschap.