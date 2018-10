Koper vernietigd werk Banksy nu toch blij met aankoop kv

11 oktober 2018

22u46

Bron: ANP 0 De koper van het Banksy-schilderij dat zichzelf vernietigde op een veiling, heeft besloten het kunstwerk te houden. De Europese kunstverzamelaar die het werk op de kop tikte, zei volgens veilinghuis Sotheby's eerst vooral geschrokken te zijn. "Maar geleidelijk aan begon ik me te beseffen dat ik een stuk kunstgeschiedenis in mijn bezit zou krijgen", stelde de vrouw.

Het schilderij 'Meisje met ballon' versnipperde zichzelf vorige week deels met een ingebouwd apparaat. Dat gebeurde nadat het kunstwerk telefonisch was verkocht aan de hoogste bieder voor omgerekend 1,2 miljoen euro. Het ging duidelijk om een streek van de mysterieuze kunstenaar.

Veilinghuis Sotheby's meldt in een verklaring dat de kunstenaar met de destructieve stunt feitelijk een nieuw kunstwerk heeft gecreëerd. De verzamelaar die het werk kocht, betaalt alsnog het afgesproken bedrag voor het schilderij, dat nu 'Love is in the Bin' (Liefde ligt in de vuilnisbak) heet.