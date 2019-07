Kop Toetanchamon brengt ruim 5 miljoen euro op Redactie

05 juli 2019

01u15

Bron: AD 0 Een ruim 3300 jaar oude, bruine stenen kop van Toetanchamon heeft gisteren op een veiling in Londen 4.746.250 pond (5,3 miljoen euro) opgebracht. Het 28,5 centimeter hoge beeld van kwartsiet stelt de Egyptische god Amen voor met de gelaatstrekken van de jonge farao.

De verkoop was zeer tegen de zin van de Egyptische autoriteiten, die het artefact terugeisten als cultureel erfgoed. Buiten het pand van Christie’s stonden ongeveer twintig zwijgende demonstranten met borden met de tekst ‘Egyptische geschiedenis is niet te koop’. Wie het miljoenenbedrag, inclusief opgeld, heeft betaald voor het bijzondere werk is niet bekendgemaakt.

Kunstvoorwerpen terug

Egypte wil al heel lang eeuwenoude, unieke kunstvoorwerpen terug die ooit door archeologen en avonturiers zijn meegenomen. Daaronder de befaamde Steen van Rosetta, die in het British Museum staat. Daarin is in drie talen een op 27 maart 196 v.C. gedateerde dankbetuiging van de priesters van Memphis aan koning Ptolemaeus V Epiphanes gebeiteld. De steen werd in juli 1799 in Egypte door Franse genietroepen ontdekt.