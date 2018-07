Koorddanseres wandelt 35 meter boven grond naar hoogste punt van Parijs

22 juli 2018

Honderden toeschouwers hielden zaterdag in het Parijse Montmartre de adem in terwijl de Franse koorddanseres Tatiana-Mosio Bongonga over een kabel wandelde die 35 meter boven de grond gespannen was.