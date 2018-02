Koopjesjager koopt theepot voor een prikje. Het ding blijkt een half miljoen waard te zijn TK

21 februari 2018

16u16

Bron: Daily Mirror 0 Meestal zijn de spullen die je op een rommelmarkt koopt ook gewoon dat: rommel. Toen deze man een theepot op de kop tikte voor 15 pond (net geen 17 euro), had hij ook nooit verwacht dat het ding meer dan een half miljoen zou opbrengen. Er zat zelfs niet eens een deksel op.

De Britse man in kwestie, die graag anoniem wil blijven, kocht de theepot in een opwelling voor nog geen 20 euro. Het stuk servies had geen deksel en was aan het oor duidelijk gelijmd. De koper dacht dan ook dat het niet veel waard was, maar bracht het voor de zekerheid toch naar experte Clare Durham van veilinghuis Woolley en Wallis Auctioneers.

Die stelde al snel vast dat het porselein niet van Britse afkomst was, en besloot om verder onderzoek te doen. Uiteindelijk kon ze de pot linken aan John Bartlam, die 250 jaar geleden naar Amerika trok om ze daar de kunst van het pottenbakken te leren. Volgens de overlevering was hij verantwoordelijk voor het eerste porselein in de Verenigde Staten, en zijn werk was erg gegeerd. Hij maakte echter niet veel stukken, want hij overleed niet lang na zijn aankomst in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Biedoorlog

Dat alles maakt de theepot in kwestie dan ook erg zeldzaam. Het veilinghuis schatte de waarde van het ding op zo'n 20.000 tot 55.000 euro, maar de uiteindelijke verkoopprijs overtrof alle verwachtingen. Toen de pot uiteindelijk geveild werd, ontstond er een ware biedoorlog. Uiteindelijk trok het Metropolitan Museum of Art uit New York aan het langste eind: de theepot zal in hun collectie terechtkomen en daar had het museum maar liefst 575.000 pond (650.000 euro) voor over.

Volgens het veilinghuis gelooft de eigenaar nog steeds niet goed dat zijn theepot zoveel waard is. "Hij is erg gelukkig en dankbaar", klinkt het daar. "Hij is helemaal geen professionele antiquair, hij doet zo'n dingen eerder als hobby."