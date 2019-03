Koop je eigen Italiaanse paradijsje, inclusief coole oude wachttoren ADN

31 maart 2019

10u21

Bron: CNN 0 Altijd al gedroomd van je eigen privé-eiland? Dan is hier je kans. Een aristocratische Italiaanse familie verkoopt het ‘Isola delle Femminine’, een fabelachtig eilandje nabij Palermo. Geïnteresseerden moeten zeker 1 miljoen euro neertellen, maar dan krijg je wel een ultiem ongerept paradijsje met je eigen wachttoren in een prachtig beschermd marien natuurpark. Een lapje grond met geschiedenis én zijn eigen legende.

Het onbewoonde eiland van 15 hectaren groot – door locals liefdevol ‘L’isolotto’ of baby-eiland genoemd - is deel van een beschermd natuurgebied waar je naar hartenlust kan snorkelen en duiken tussen prachtige koralen en naar eeuwenoude Romeinse relikwieën op de bodem.



Het ligt op amper 300 meter van het vasteland, en toch kan je er in alle rust uitblazen met enkel het geluid van de golven en de zeemeeuwen als achtergrondmuziek. De kusten bestaan uit kleine witte kiezeltjes en één zandstrand waar er ook een klein inhammetje is voor boten.

Nieuw leven

Het eiland wordt verkocht door een rijke Italiaanse familie die het al sinds de 16e eeuw in haar bezit heeft. Ze gebruikten het familiejuweel jarenlang als geheim toevluchtsoord waar ze in alle sereniteit konden genieten van de zon en de zee, weg van de toeristen. Maar nu niet meer. En dus willen ze iemand anders nieuw leven in het eiland en zijn ooit majestueuze 17e eeuwse toren laten inblazen.



Je kan er ook een knappe exclusieve villa of ontwikkelingsproject op bouwen, zelfs eventueel met financiële steun van de Europese Unie. Maar dan uiteraard wel met respect voor het rijke ecosysteem van vogels en kleurrijke vlinders en de meer dan 120 plantensoorten.

Vrouwen en piraten

Isola delle Femminine zit overigens vol geschiedenis. De naam alleen al, ‘eiland van vrouwen’, vindt zijn oorsprong in een legende. Dertien Turkse jonkvrouwen die waren verstoten door hun families en op drift waren gestuurd als straf voor misdragingen, zouden hun toevlucht op het eiland hebben gezocht nadat hun schip in een storm was terechtgekomen. En ze leefden er nog lang en gelukkig.

Sommigen beweren zelfs dat ze op het eiland al eens een geest hebben gezien van een meisje, dat gelukzalig langs het strand flaneerde, zingend en dansend. En zo leeft de legende nog altijd een beetje verder.

Er zijn verder oude Griekse en Romeinse stukken ruïne en waterputten te vinden, en de oude toren op de grote grasheuvel was deel van een belangrijk defensief netwerk van uitkijkforten gebouwd om de Siciliaanse kusten te beschermen tegen Saraceense piratenaanvallen.

Wereldoorlog

De toren werd in Wereldoorlog Twee gebombardeerd door de geallieerden en werd later even door de Amerikaanse marine gebruikt als een militaire wachtpost om bij de Siciliaanse kust te patrouilleren.

Oorspronkelijk stond het eiland te koop voor 3,5 miljoen euro. Maar omdat er te weinig respons was, is de prijs nu flink gezakt. Een bod van 1 miljoen is welkom, liever ontvangen ze zeker 2 miljoen. Iemand?

