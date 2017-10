Konvooi van Indiase minister beschuldigd van vluchtmisdrijf na dodelijk ongeval 09u10

Bron: Belga 0 In het noorden van India is zaterdag een jongen van 8 jaar om het leven gekomen toen een wagen van een ministerieel konvooi hem aanreed. Dat heeft de lokale politie gezegd. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

De jongen werd zaterdagavond aangereden in het district Gonda, in de Indiase staat Uttar Pradesh, door een wagen die deel uitmaakte van het konvooi van minister Om Prakash Rajbhar. Dat heeft Hridesh Kumar van de lokale politie gezegd. Bewoners hielden zondag wegblokkades en protestmarsen omdat het konvooi niet gestopt was na het ongeval, aldus nieuwszender NDTV.



Volgens Kumar is een klacht ingediend tegen onbekenden voor dood door nalatigheid. Er is een onderzoek gestart. Minister Yogi Adityanath van Uttar Pradesh geeft 500.000 roepie (omgerekend 6.600 euro) aan de familie van de jongen. Minister Rajbhar was naar eigen zeggen "25 km verder" toen hij hoorde van het ongeval. "De politie is een onderzoek gestart. Ik zal de familie zeker bezoeken", zei hij.



Ongevallen met vluchtmisdrijf zijn niet ongewoon in India. Volgens gegevens van de overheid zijn er vorig jaar 5.942 gevallen gemeld, of zowat 11,6 procent van het aantal verkeersongevallen in het land.