Konvooi van Amerikaanse ambassadrice aangevallen in Bangladesh AV

05 augustus 2018

17u12

Bron: BELGA 1 Een autocolonne van de Amerikaanse ambassadrice in Bangladesh is aangevallen door gewapende mannen in de hoofdstad Dhaka. Niemand raakte gewond bij het incident.

Een voertuig dat de Amerikaanse ambassadrice Marcia Bernicat vervoerde, werd zaterdagnacht aangevallen door "gewapende mannen", zo melden Amerikaanse ambtenaren. Zowel de ambassadrice als het veiligheidspersoneel kon ongedeerd ontkomen. Er werden enkel twee wagens beschadigd. Het is niet duidelijk of er een link is met het huidige studentenprotest in de hoofdstad.

In Dhaka betogen duizenden studenten al een week lang voor een verbeterde veiligheid op de Bengalese wegen. De protesten braken vorig weekend uit nadat twee studenten stierven toen ze aangereden werden door een te snel rijdende bus. Gisteren raakten bij een betoging nog 115 studenten gewond nadat studenten slaags raakten met de politie. Volgens getuigen gebruikte de politie rubberen kogels en traangas.

De Amerikaanse ambassadrice heeft het geweld tegen de betogers veroordeeld, zo blijkt uit een mededeling die op Facebook werd geplaatst. "Niets kan de brutale aanvallen en het geweld rechtvaardigen dat gebruikt werd tegen jonge mensen die op vreedzame wijze hun democratische rechten uitoefenen". Naast de politie zouden ook aanhangers van de regeringspartij geweld tegen betogers gebruikt hebben.

Ook vandaag verloopt het studentenprotest tegen de verkeersonveiligheid onrustig. Premier Sheikh Hasina roept de betogers op naar huis te gaan.

