Konvooi internationale troepen in Afghanistan aangevallen met bomauto LB

13u42

Bron: Belga 0 EPA Afghaanse veiligheidstroepen bij een checkpoint op een invalsweg naar Kandahar. Illustratiebeeld. Een konvooi van internationale troepen in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar is vandaag aangevallen met een bomvoertuig. Dat zei een woordvoerder voor de politie van Kandahar.

Het bomvoertuig is tot ontploffing gebracht nabij het buitenlandse konvooi in het district Daman. Er kunnen slachtoffers zijn tussen de troepen "aangezien sommige van hun voertuigen beschadigd lijken", aldus woordvoerder Matiullah Hilal.

Het commando van de NAVO-missie in het land, Resolute Support, heeft nog niet gereageerd. Niemand eiste de aanslag vooralsnog op.

Eerder op de dag kwamen minstens acht Afghaanse agenten om het leven in een aanval van de taliban in het westen van Afghanistan, in de provincie Farah.