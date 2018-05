Konvooi in Congolees Virungapark aangevallen bvb

11 mei 2018

15u21

Bron: Belga 2 In het Congolese Virungapark is deze ochtend een konvooi aangevallen. Dat meldt de directie van het park. Volgens lokale journalisten maakten twee toeristen deel uit van het konvooi.

Een woordvoerder van het park belooft in een later communiqué meer details te geven. De BBC meldde deze namiddag dat de Britse Foreign Office berichten nagaat over de verdwijning van twee Britse toeristen.

Plaatselijke journalisten zeiden eerder al dat het gaat om 'blanke toeristen'. Twee toeristen en hun chauffeur zijn sinds de aanval vermist, en een parkwachter is omgekomen, aldus nog de journalisten, die zich baseren op bronnen bij het middenveld in de regio.

Begin april nog werden in het park vijf bewakers en een chauffeur gedood bij een aanval door een niet-geïdentificeerde groep aanvallers.

Het Virungapark, in het oosten van Congo, is het oudste natuurpark van Afrika. Het is 7.800 vierkante km groot en is onder meer bekend omdat berggorilla's er in het wild leven.