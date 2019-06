Koning verlengt opdracht informateurs tot 1 juli IB TT TTR

17 juni 2019

05u17

Bron: Belga, De Standaard, VTM Nieuws 6 Informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders gingen vandaag opnieuw naar het Paleis in Brussel om er bij koning Filip een tweede keer verslag uit te brengen over hun opdracht in het kader van de zoektocht naar een nieuwe federale regering. Koning Filip heeft de opdracht van de informateurs verlengd tot 1 juli. Vande Lanotte en Reynders hopen dat er in oktober een begroting voor volgend jaar op tafel kan liggen. Zo niet, dan zal de gewone burger daarvan de dupe zijn.

De koning stuurde Reynders en Vande Lanotte op 30 mei het veld in. Ze kregen de opdracht “om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan”. In het kader van hun opdracht “onderhouden zij contacten met de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen”.

Een eerste tussentijds verslag volgde op 6 juni, toen hun missie met tien dagen werd verlengd. Het duo werkte sindsdien in alle discretie. Tijdens een persconferentie gaven ze aan dat ze nog contacten zouden leggen met het Planbureau en met organisaties in de strijd tegen armoede. Uiteraard waren er ook nog politieke contacten, maar gesprekken met Vlaams Belang, PVDA en het cdH waren er sowieso niet meer bij.

Nieuwe verlenging

Vandaag rond 16 uur volgde een nieuw verslag op het Paleis. Een nieuwe verlenging van de opdracht leek niet onlogisch. Het is duidelijk dat de gesprekken op de verschillende niveaus niet van mekaar los kunnen worden gezien en binnen de gewesten is het einde van de voorbereidende fase nog niet in zicht, behalve dan in Brussel. In Wallonië ligt een derde onderhandelingsronde in het verschiet, terwijl die in Vlaanderen net is begonnen. Koning Filip heeft er dan ook voor gekozen hun opdracht te verlengen tot 1 juli. De informateurs zullen er verder voor ijveren om de spoedige vorming van een federale regering mogelijk te maken.

De informateurs hebben de afgelopen anderhalve week een tweede reeks ontmoetingen gehad met voorzitters van alle partijen die op dit moment een rol kunnen spelen om te proberen een federale regering te vormen. Ze spraken ook met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen.

Gesprekken

“We hebben de stand van zaken proberen op te maken met onze gesprekspartners”, zei Vande Lanotte tijdens het persmoment. “We gaan rustig en discreet verder werken. Niets is wat het lijkt. We moeten proberen achter de verklaringen van de verschillende partijen te kijken. Op dit moment is dit nog niet zo duidelijk. Veel partijen hebben niet gescoord hoe ze dachten. Hun eerste reactie is om ervoor te zorgen dat ze niet nog meer verliezen. We proberen nu de achtergronden van iedereen te achterhalen, maar de partijen zitten nog in een post-electorale, defensieve modus. We zouden tegen oktober een regering moeten hebben die een begroting opmaakt. Iedere stap die je nu niet zet, moeten de burgers het jaar erop dubbel betalen”, aldus Vande Lanotte.

De komende twee weken zullen de gesprekken met de verschillende partijen gaan over de begroting, het sociaal overleg, de arbeidsmarkt, de koopkracht, het klimaat, de armoedebestrijding, en het beleid voor een aantal grote federale departementen zoals veiligheid, pensioenen en migratie. De informateurs wezen er ook op dat ons land in oktober zijn begroting voor volgend jaar moet indienen bij de Europese instellingen.