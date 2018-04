Koning van Swaziland herdoopt zijn land in "eSwatini" TT

19 april 2018

18u18

Bron: Belga, BBC 0 Koning Mswati III van Swaziland heeft zijn land herdoopt in "eSwatini". De monarch maakte de beslissing bekend naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het zuidelijke Afrikaanse land. Swaziland of eSwatini is de laatste absolute monarchie van Afrika.

In het centraal gelegen Manzini, de tweede grootste stad van het land, kondigde Mswati III aan dat Swaziland terugkeert naar zijn oorspronkelijke naam.

"Bij hun onafhankelijkheid hebben alle Afrikaanse landen teruggegrepen naar hun vroegere naam, die van de voor de kolonisering", legde de koning uit. "Swaziland was het enige land dat zijn naam uit het koloniaal tijdperk heeft behouden. Het zal vanaf nu het koninkrijk eSwatini heten".

ESwatini betekent in het Swati het "land van de Swazis". De naam Swaziland is mengeling van Swati en Engels.

Als een vroeger Brits protectoraat en gelegen tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe, werd het land in 1968 onafhankelijk.

Mswati III, die 15 vrouwen heeft, is sinds 1986 aan de macht en heerst als absolute vorst over het land. Een parlement is er niet. Mswati is de zoon van koning Sobhuza II, die 82 jaar koning was. Volgens zijn officiële biografie had Sobhuza II 125 vrouwen.

