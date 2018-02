Koning van Marokko succesvol geopereerd aan hart IB

27 februari 2018

00u12

Bron: Reuters 0 De koning van Marokko, Mohammed VI is gisteren met succes aan zijn hart geopereerd in Frankrijk. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap MAP.

De koning werd zaterdag in een kliniek in Parijs opgenomen met hartritmestoornissen. De koning zou snel zijn gewone taken weer kunnen oppakken.