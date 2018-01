Koning van dierensmokkel gearresteerd in bezit van 800.000 euro aan hoorns van Afrikaanse neushoorns Bob van Huet

20 januari 2018

09u55 5 Het is een feestdag voor neushoorns, olifanten, tijgers en andere bedreigde diersoorten. De Thaise politie heeft namelijk Boonchai Bach gearresteerd, zo is vannacht bekendgemaakt in Bangkok.

De 40-jarige Thai van Vietnamese afkomst werd opgepakt in het noordoosten van Thailand in bezit van 14 hoorns van Afrikaanse neushoorns. Waarde ruim 800.000 euro.

Boonchai Bach wordt beschouwd als een van de belangrijkste smokkelaars ter wereld. Er werd al ruim tien jaar op hem gejaagd. Hij zou de spil zijn in de illegale dierenhandel tussen Afrika en Azië. Bach importeerde op bestelling voor een schimmig syndicaat van Aziatische zakenlieden en had afspraken met Afrikaanse stropers en criminelen die hem olifanten leverden, neushoorns, tijgers, leeuwen en andere zeldzame soorten. Daarbij ging het vooral om ivoor en gemalen botten van zeldzame dieren. In Azië zijn die veel geld waard omdat er wonderbaarlijke krachten aan worden toegeschreven.



Bach die zich van vele schuilnamen bediende (onder andere Mai Limh) werd gearresteerd samen met een Thaise ambtenaar en een Chinees. Volgens Steven Galster van de organisatie Freeland die in Thailand de smokkel van dieren bestrijdt is Boonchai Bach een van de allergrootste crimineel op zijn gebied. "Het is alsof je een van de Corleones oppakt", aldus een blije Galster in de Britse krant The Guardian, verwijzend naar de beruchte Italiaanse maffiafamilie.

Tijgerbotten

Boonchai Bach die een crimineel netwerk leidt samen met zijn broer Bach van Lihm werd groot door het illegaal importeren van tijgerbotten naar de Aziatische markten. Ondanks vele verdenkingen bleek steeds het onmogelijk de broers te pakken. Vaak kwam de politie net te laat. Volgens Galster lukte dat vooral door omkoping van grenswachten en andere ambtenaren.

Deze keer ging het fout na een routinecontrole aan boord van een vlucht uit Ethiopië. Met röntgenstralen werd verdachte bagage ontdekt. Deze werd getagd en gevolgd naar degenen die de koffers zou komen ophalen. Tot veler verrassing bleek dat Boonchai Bach zelf te zijn, samen met een familielid. Bach ontkent betrokkenheid bij de smokkel.

Dierenbeschermers hebben de Thaise autoriteiten niettemin gefeliciteerd met de vangst. "Dit is de grootste smokkel van wilde dieren ooit", aldus Galster. De steenrijke Bach broertjes – de oudste is nog voortvluchtig – financierden stropers in Afrika die dieren afschoten of vingen tot in wildparken. De Bachs waren hofleverancier van een andere notoire dealer Vixay Keosavang. De Amerikaanse regering heeft een miljoen dollar uitgeloofd voor het beëindigen van zijn activiteiten.

Na drugshandel geldt het smokkelen van wilde dieren en delen daarvan als de meest lucratieve criminele activiteiten. Afgelopen jaar zou er voor een slordige 15 miljard euro wereldwijd zijn verhandeld. Door de handel worden diverse soorten, als de Afrikaanse zwarte neushoorn, met uitsterven bedreigd.