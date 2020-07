Koning Saudi-Arabië (84) opgenomen in ziekenhuis Maarten van Ast

20 juli 2020

10u18

Bron: AD.nl 0 Koning Salman bin Abdulaziz van Saudi-Arabië is maandagmorgen opgenomen in het ziekenhuis in de hoofdstad Riyad met een ontstoken galblaas. Dat heeft het staatspersbureau SPA bekendgemaakt.

Volgens het staatspersbureau ondergaat de 84-jarige Bin Abdulaziz in het ziekenhuis een aantal medische controles, maar meer details worden niet gegeven. De koning zou al langer in zeer slechte gezondheid verkeren.

Bin Abdulaziz werd koning in 2015, daarvoor werkte hij meer dan vijftig jaar als gouverneur van Riyad. In juni 2012 werd hij kroonprins onder koning Abdullah. Onder zijn bewind zijn de relaties met de Verenigde Staten en Europa verbeterd.

Hervormen

De huidige kroonprins, en toekomstig koning, is Mohammed bin Salman (34). Hij is populair onder jonge Saudi’s vanwege het versoepelen van regels waardoor vrouwen meer rechten krijgen in het conservatieve land. Ook wil hij de economie hervormen, waarmee een eind zou moeten komen aan de ‘olieverslaving’ van Saudi-Arabië.



Bin Salman is omstreden door zijn rol bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Volgens een rapport van de Verenigde Naties zou de kroonprins een rol hebben gespeeld in de moord. Zelf ontkent hij de opdracht te hebben gegeven voor de moord, maar zegt hij wel de “volledige verantwoordelijkheid” te nemen als hoofd van de Saudische regering. “Dit was een afschuwelijke misdaad’’, zo zei hij tijdens een interview vorig jaar. “Maar ik neem de verantwoordelijkheid op mij, omdat de moord is gepleegd door personen die voor de Saudische regering werken.’’



De Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi heeft vanwege het nieuws van Bin Abdulaziz het bezoek aan Saudi-Arabië afgezegd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.