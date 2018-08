Koning Mohammed VI zet zijn handtekening onder het herinvoeren van de dienstplicht in Marokko Annick Wellens

21 augustus 2018

09u31

Bron: MAP, Belga 0 In Marokko zal de militaire dienstplicht officieel heringevoerd worden. Dat zou geleidelijk aan gebeuren vanaf 1 oktober dit jaar en gelden voor zowel mannen als vrouwen. Bedoeling is "de integratie van jongeren in het beroeps- en sociale leven" te verbeteren, zo luidt het in een communiqué van het Marokkaanse koninklijk paleis.

Marokkaanse koning Mohammed VI sprak zijn bevolking gisteren toe naar aanleiding van de 65ste verjaardag van de ’Dag van de Revolutie van de Koning en het Volk’. Tijdens zijn toespraak repte hij - tegen de verwachtingen in - met geen woord over de herinvoering van de dienstplicht, maar praatte hij vooral over de massale werkloosheid bij de jongere Marokkaanse generatie. Hij beloofde daarbij meer jongeren aan een baan te helpen. Dat doet Mohammed VI dus met behulp van de verplichte militaire dienst.



Die dienstplicht zal gelden voor jongeren tussen 19 en 25 jaar oud met uitzondering van studenten. Die krijgen uitstel tot ze afstuderen. Daarnaast wordt een uitzondering gemaakt voor personen met een handicap, kostwinners en enkele andere specifieke gevallen. Wie wel verplicht van een legeropleiding zal genieten, doet dat minstens een jaar. En wie er onderuit wil muizen, wordt bestraft met zes maanden cel.

Pas afgeschaft in 2006

In Marokko werd de dienstplicht eigenlijk nog maar net afgeschaft. Vanaf 1999 gold er een militaire plicht van twaalf maanden in plaats van achttien. En in 2006 besloot toenmalige koning Hassan om de dienstplicht volledig af te schaffen. Twaalf jaar later wijzigt het decreet opnieuw.



Onderwijshervorming

Tegelijk met de herinvoering van de dienstplicht is een onderwijshervorming goedgekeurd. Voortaan zullen kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar naar school moeten. De schoolplicht zal gelden tot de leeftijd van 16 (in plaats van 15 nu). Tegelijk komt er een nieuw en performanter pedagogisch model.

"We kunnen niet meer aanvaarden dat ons onderwijssysteem functioneert als een machine die legioenen werklozen aflevert", aldus koning Mohammed VI. Hij zei maandagavond in een toespraak op televisie "verbijsterd" te zijn over de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren "ondanks de economische groei". Die groei bedroeg 4 procent in 2017, tegenover 1,2 procent in 2016.