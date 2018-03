Koning herdenkt honderd jaar Grote Oorlog in Canadees oorlogsmuseum IB

14 maart 2018

00u30

Bron: Belga 0 Het staatsbezoek aan Canada heeft koning Filip ook naar het Canadian War Museum gebracht. De koning stond er stil bij de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Canadese oorlogsinspanningen.

Het vorstenpaar kreeg in het oorlogsmuseum in de hoofdstad Ottawa onder meer Memorial Hall te zien. In die ruimte hangt de grafsteen van een onbekende Canadese soldaat aan de muur. Op 11 november om exact 11 uur - het tijdstip van de wapenstilstand - valt het zonlicht door het ene raam in de ruimte op de steen.

"In dit jaar waarin we de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken, wens ik de dankbaarheid van België tegenover Canada uit te drukken", sprak de koning nadien het publiek toe, in een grote zaal te midden van allerlei groot oorlogstuig uit de Canadese oorlogsgeschiedenis. Hij blikte onder meer terug op de twee slagen waarin vele Canadese soldaten het leven lieten: de Tweede Slag om Ieper in 1915 - de Canadese troepen waren toen bij de eerste slachtoffers van chemische wapens - en de Slag om Passendale in 1917. "En de laatste soldaat die in de Groote Oorlog sneuvelde, in Bergen op 11 november 1918, om 2 minuten voor 11, was een Canadees."

De koning kreeg ook het kanon te zien dat dat volgens de overlevering het laatste schot loste van de Eerste Wereldoorlog. Canadese soldaten schonken het aan de stad Bergen na de wapenstilstand in 1918. Het kanon is nu door de stad uitgeleend aan het oorlogsmuseum.

Canadese diamant

Nadien trok het gezelschap naar het Canadian Museum of Nature. Antwerp World Diamond Centre had er voor de gelegenheid een eenmalige 'Diamond Mine Experience' neergepoot. De koning en koningin kregen er te zien hoe diamant gewonnen wordt in The Nortwest Territories, een uitgestrekt en amper bevolkt territorium in het arctische noorden van Canada dat 90 procent van de Canadese diamant levert.

Diamant is het belangrijkste handelsproduct tussen beide landen, goed voor 21 procent van de Canadese import in België, dixit AWDC. Canada leverde in 2016 10 pct van de wereldproductie van diamant. Volgens AWDC wordt 60 pct van de Canadese diamant verhandeld in Antwerpen, goed voor zowat 860 miljoen dollar.

Een officieel Belgisch muziekoptreden in het Canadian Museum of History ter ere van gouverneur-generaal Julie Payette sluit de dag af.

Morgen trekt het hele gezelschap naar Toronto, om 's avonds door te vliegen naar Montréal.

Duits vlaggetje

Opmerkelijk, een klein foutje de dag voordien met een miniatuurversie van de Duitse in plaats van de Belgische vlag, bracht minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zelfs tot in de Canadese televisiestudio. "We hebben zoveel Belgische vlaggen gezien in de stad", suste hij op CBS News - overal in het centrum van Ottawa hangt de Belgische driekleur uit. De vlaggen hebben dezelfde kleur, dus misschien schuilt daar de vergissing, klonk het. "We hebben een zeer nauwe band met Duitsland, dus het is niet echt een probleem voor ons."

Het kleine vlagje hing samen met de Canadese rond de boom die koningin Fabiola meer dan 40 jaar eerder tijdens het vorige Belgische staatsbezoek geplant had. In de loop van de officiële ontvangst door de gouverneur-generaal hadden enkele Belgische journalisten de fout opgemerkt, waarna de juiste driekleur bevestigd werd. Zelf was het koningspaar en de rest van de delegatie overigens op dat moment nog niet buiten de residentie. En toen ze hun boom geplant hadden, stapten ze uiteindelijk niet tot aan de bomen van Boudewijn en Fabiola.

Geen ontmoeting met premier Trudeau

Het item werd onder meer opgepikt in de Canadese media. Daar werd ook de vraag gesteld waarom premier Justin Trudeau de koning niet ontvangen heeft. Zo'n ontmoeting heeft nooit op de agenda gestaan, zo meldde het paleis reeds in de weken voor het staatsbezoek. Het gaat om een bezoek van een staatshoofd aan een staatshoofd, klonk het steevast. Een woordvoerder van Trudeau haalde dan weer agendakwesties aan.