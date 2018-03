Koning Filip onderstreept belang van samenwerking met Canada tijdens staatsbanket IB

13 maart 2018

03u00

Bron: Belga 0 Koning Filip en koningin Mathilde hebben de tweede dag van het staatsbezoek aan Canada afgesloten met een staatsbanket. De koning onderstreepte in zijn toespraak dat beide landen de krachten moeten bundelen en samenwerken.

Gisteren, daags na de aankomst in Ottawa, ging het officiële programma van start met de ontvangst door de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette. Zij is de vertegenwoordiger van de Britse Queen, die ook het staatshoofd van Canada is. Enkele activiteiten later sloot het staatsbanket dat Payette gaf ter ere van de koning de dag af.

"Zelfde wortels en waarden"

In een snel veranderende wereld moeten België en Canada, "die dezelfde wortels en waarden delen", elkaar versterken, zei de koning in zijn toespraak. "We moeten het hoofd bieden aan economische, sociale en milieu-uitdagingen, aan ontwrichtende fenomenen zoals oorlog, terrorisme en illegale migratie."

"Europa en Canada dienen meer dan ooit hun krachten te bundelen om onze medeburgers in deze context de nodige bescherming te bieden en tegelijkertijd werk te maken van noodzakelijke samenwerking en innovatie", klonk het nog.

Gemeenschappelijk oorlogsverleden

De koning wees tot slot nogmaals op het gemeenschappelijke oorlogsverleden. "In het verleden hebben we samen trouwens al andere moeilijkheden doorstaan. Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. België zal nooit vergeten hoe een kwart van de meer dan 60.000 Canadese soldaten die gedurende dit wereldconflict sneuvelden, op Belgische grond het leven lieten."