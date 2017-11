Koning en koningin brengen vijfdaags staatsbezoek aan India jv

06u49

De koning en koningin vertrekken vandaag naar India voor een vijfdaags staatsbezoek. Onder meer minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de ministers-presidenten van de drie gewesten reizen mee in hun kielzog, net als talloze vertegenwoordigers uit de academische en bedrijfswereld. India en België vieren dit jaar 70 jaar diplomatieke relaties. Voor de gelegenheid werd een opvallend vliegtuig geleaset van de gespecialiseerde Portugese maatschappij Hi Fly.

Het koningspaar start hun reis met drie dagen in New Delhi, de Indiase hoofdstad. Daar staat onder meer een bezoek aan Agra op het programma, waar ze een rondleiding krijgen van de Taj Majhal. Het wit marmeren mausoleum uit de Mogoldynastie is het bekendste gebouw van het land en staat sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De vorsten en hun delegatie trekken vervolgens naar het westen van het land, waar ze twee dagen zullen doorbrengen in Mumbai (Bombay), de hoofdstad van de staat Maharasthra met meer dan 12 miljoen inwoners.

Tijdens hun bezoek hebben de koning en koningin onder meer een ontmoeting met de president en premier van het land, respectievelijk Ram Nath Kovind en Narendra Modi.

Hoewel het een diplomatiek bezoek is, zit er ook een groot economisch luik aan vast, met akkoorden die ter plaatse getekend zullen worden en 80 bedrijven die vertegenwoordigd zijn. Tekenen present: Mithra Pharmaceuticals, Vésale Pharma, Haven van Antwerpen, de banken ING, BNP Paribas Fortis en Belfius, Brussels Airport en Brussels Airlines, Bières de Chimay, Belorta, Solvay, De Watergroep en AWCD (Antwerp world diamond centre). Naast de bedrijfsleiders zijn ook het Waals exportagentschap Awex en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen aanwezig.

België is, na Duitsland, de tweede grootste Europese uitvoerder van goederen naar India. De export was vorig jaar goed voor 8,1 miljard euro. De landen zijn vooral verenigd door de diamantindustrie. Stenen en kostbare metalen zijn goed voor 80,8 pct van de export van België naar India. Het gaat hoofdzakelijk om diamanten.

Het staatsbezoek heeft ook een academisch luik. De rectoren van de grootste Belgische universiteiten reizen mee. Ook de ministers-presidenten van de gewesten, Geert Bourgeois, Willy Borsus en Rudi Vervoort, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem vergezellen de vorst en vorstin.

Het is niet de eerste keer dat koning Filip naar India reist. In 2010, toen hij nog prins was, leidde hij een economische missie naar het land, samen met zijn echtgenote. Eerder brachten ook al Albert II en Paola een staatsbezoek aan het land in 2008. Boudewijn en Fabiola deden dat in 1970 en in 1925 nam koning Albert I er zijn echtgenote koningin Elisabeth al naartoe voor hun 25-jarige huwelijksverjaardag.

