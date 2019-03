Kondigde voormalig vicepresident Joe Biden per ongeluk deelname aan presidentsverkiezingen aan? LH

17 maart 2019

12u01

Bron: The Guardian, BBC 1 De geruchtenmachine rond de kandidatuur van Joe Biden voor de presidentsverkiezingen in de VS draait weer op volle toeren, zeker sinds hij zich versprak tijdens een partijbijeenkomst in zijn thuisstaat. Kondigde de voormalige vicepresident gisteren per ongeluk aan dat hij een gooi doet naar het Witte Huis? Zijn aanhangers waren alvast door het dolle heen.

1.000 leden waren gisteren aanwezig op een diner van de Democratische partij in de staat Delaware. De 76-jarige Biden, die vicepresident was onder Barack Obama tussen 2009 en 2017, zei tijdens zijn speech dat hij “de meest vooruitstrevende is van iedereen die meedoet”.

Hij corrigeerde zichzelf snel en verduidelijkte dat hij “iedereen die zou meedoen” bedoelde en voegde “ik meende het niet” eraan toe. Ondertussen was er al een juichende menigte opgestaan. “Eender wie die zou meedoen”, herhaalde Biden daarop nog eens. Vele aanhangers zijn er duidelijk van overtuigd dat hij met de verspreking per ongeluk “de waarheid” onthulde.

Belangrijkste verkiezingen in eeuw

Volgens verschillende media klonk Biden tijdens zijn speech alvast als een echte kandidaat. Hij bekritiseerde herhaaldelijk huidig president Donald Trump, beschuldigde hem van het veroorzaken van verdeeldheid in het land en betreurde de kritiek van de linkerzijde van zijn partij, die vindt dat hij te vriendelijk is voor de Republikeinen. Biden zei ook nog dat de verkiezingen van 2020 de belangrijkste in een eeuw zullen zijn.

Vijftien democraten, onder anderen Elizabeth Warren, Kamala Harris en Bernie Sanders, hebben al aangekondigd dat ze zullen meedingen naar de Democratische nominatie voor de presidentverkiezingen in 2020. Eerder deze week kondigde Beto O’Rourke zijn kandidatuur aan. De 47-jarige Texaan baarde vorig jaar opzien door bij de Senaatsverkiezingen de Republikein Ted Cruz bijna te verslaan.