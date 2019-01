Komt er een offpiste-verbod? “Absurd, het is juist óp de piste onveiliger” Ondanks doden en gewonden Sanne Schelfaut

16 januari 2019

13u42

Bron: AD 0 Waarom gaan skiërs offpiste als de kans op een lawine levensgroot is? Een Nederlander verongelukte deze week in Frankrijk nadat hij buiten de piste door maar liefst twee lawines werd overvallen. Een verbod op offpiste skiën is volgens wintersportspecialisten een onzalig plan. “Als je weet dat er miljoenen afdalingen plaatsvinden, valt het aantal ongelukken nog mee.”

Een verbod op offpiste skiën? Sjoerd Remmelink moet er niet aan denken. “Een absurd idee en praktisch zo goed als onuitvoerbaar’’, aldus de oprichter van Ripstar Snow Travel, een Nederlandse onderneming die is gespecialiseerd in het aanbieden van avontuurlijke wintersportvakanties. Remmelink, zelf ervaren snowboarder-, leraar- en gids, vindt het zelfs onveiliger óp de piste dan er buiten. “Offpiste beheers ik 99,9 procent van omstandigheden, als ik op een geprepareerde piste bezig ben, heb ik veel meer kans om daar door een andere skiër te worden geraakt. Dat is me ook al een paar keer overkomen.’’

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN