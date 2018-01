Komiek Stephen Colbert legt auteur Trumpboek op rooster: "Waarom geef je tapes niet vrij?" jv

13u52

Bron: thedailybeast.com 0 WireImage De Amerikaanse komiek Stephen Colbert putte vorige week gretig uit het boek van Michael Wolff over het Witte Huis. Gisteravond was de auteur te gast in de Late Show bij Colbert. Of het allemaal wel waar was, wilde de comedian net als de rest van de wereld weten. "Dat is net het alarmerende", antwoordde Wolff. En wat met de bronnen? Waarom niet de tapes vrijgeven?

"Je weet toch dat hij kijkt vanavond", stak Wolff van wal bij Colbert. Dat wist Wolff van een van zijn overgebleven bronnen in het Witte Huis: "Het zou dus weleens kunnen betekenen dat het enige wat hij vandaag doet naar mij kijken op tv is".

REUTERS Michael Wolff.

Wolff drukte zijn verbazing uit over de heisa rond zijn boek, afgekort tot Fire and Fury. "Je beschrijft de president als mentaal labiel, niet geschikt voor zijn ambt, 's avonds in bed wat lallend tegen zijn cheeseburger, én hij heeft de lanceercodes. Waarom zou dat géén ophef veroorzaken?" repliceerde Colbert. "Omdat ik dacht dat iedereen dat wel wist", was het laconieke antwoord. "Ik bleef tegen mijn uitgever dan ook maar zeggen dat er niet veel nieuws in het boek zou staan."

Dé hamvraag, volgens een traditionele scheidingslijn in de moderne literatuur: is Fire and Fury fictie of non-fictie? Aan Colbert zei Wolff dat hij een beschrijving geeft van "gebeurtenissen die volgens mij waar zijn". De auteur lichtte dat toe: "Laten we zeggen dat iedereen in het Witte Huis op zijn eigen manier liegt, want dat is nu eenmaal de gang van zaken daar." Voor zijn boek rekende Wolff op zijn eigen inschatting van de verzamelde informatie.

TONIGHT: @StephenAtHome sits down with the author of #FireAndFury, and @MichaelWolffNYC isn't holding anything back when it comes to what he learned from his time in the White House. #LSSC pic.twitter.com/InPpuy8Rjn — The Late Show (@colbertlateshow) January 9, 2018

Stephen Colbert bleef "als mens en comedian" zitten met essentiële vragen over het waarheidsgehalte: "Je geeft geen bronnen, toch niet opgelijst, over al je beweringen, dus wat moet ik daar dan van geloven?" "Je moet alles geloven, dat is het alarmerende, dat dit allemaal waar is", zei Wolff. Waarom de auteur, heftig aangevallen door het Witte Huis, dan niet gewoon de tapes op tafel legt? "Omdat ik niet in de opname- maar in de schrijversbusiness zit", zei Wolff. "Ik bied iets anders aan, een boek. Dat was een compleet mysterie voor het Witte Huis."

REUTERS Het boek staat in de VS op 1 in de verkooplijsten.