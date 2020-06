Kolenmijn zorgt voor besmettingenpiek in Polen IB

08 juni 2020

03u42

Bron: ANP 0 In Polen is dit weekend een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid houdt de piek verband met een uitbraak in een kolenmijn in het zuiden van het land.

Op zaterdag waren er 576 nieuwe gevallen, een dag later 575. Niet eerder zijn er op twee opeenvolgende dagen zoveel geïnfecteerden geteld. Bijna twee derde van alle nieuwe besmettingen is geconstateerd in een steenkoolmijn bij de stad Zofiowka, bij werknemers en familieleden. Ook in een andere mijn in hetzelfde gebied, de regio Silezië, is een groot aantal besmettingen vastgesteld.

Polen is sterk afhankelijk van steenkool, ongeveer 80 procent van de energie in het land wordt ermee opgewekt.

Beperkingen versoepeld

De regering begon eind vorige maand met het versoepelen van beperkingen, die begin maart waren ingesteld. De limiet voor openbare bijeenkomsten werd verhoogd tot 150 mensen en de eis van gezichtsmaskers werd geschrapt voor degenen die zich hielden aan sociale afstandsregels. Sinds zaterdag zijn verschillende openbare ruimtes, waaronder bioscopen, theaters, concertzalen, sportscholen en zwembaden, heropend.

Dit weekend waren Poolse presidentskandidaten aanwezig op campagnebijeenkomsten vanwege de verkiezingen op 28 juni.

Het land van 38 miljoen mensen heeft tot nu toe 26.561 gevallen van Covid-19 gemeld, 1.157 Polen zijn aan de gevolgen van het longvirus gestorven.

Meer over Covid-19

Polen

Silezië

Volksgezondheid

Zofiowka

politiek