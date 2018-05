Koku zou wel eens de oudste vrouw ooit kunnen zijn, maar daar is ze absoluut niet blij mee TK

17 mei 2018

11u21

Bron: Metro UK 2 Volgens haar paspoort werd Koku Istambulova geboren op 1 juni 1889, wat betekent dat ze binnen enkele weken 129 (!) jaar oud zal worden. Als dat klopt, is ze de oudste vrouw die ooit gedocumenteerd werd, al ziet ze dat zelf vooral als een straf. "Ik ben nog geen enkele dag gelukkig geweest", klinkt het.

De ouderdom van Koku lijkt haast onmogelijk - de oudste bekende persoon ooit tot dusver was 'maar' 122 jaar oud. Toch zou het kunnen dat Istambulova dat record aan diggelen heeft geslagen, aangezien haar geboortedatum bevestigd werd door de Russische overheid op haar paspoort.

Het laat Koku echter allemaal koud. Meer nog, zelf zou ze het liefst zo snel mogelijk een einde breien aan haar leven. De stokoude vrouw, die in een dorpje in Tsjetsjenië woont, is allerminst gelukkig. En dat is ze ook nooit geweest, zegt ze. "Ik heb altijd keihard gewerkt, ik ben moe. Ik ben nog geen enkele dag gelukkig geweest", aldus Koku. "Een lang leven is geen geschenk van God voor mij - het is een straf. Als ik terugkijk op mijn ongelukkige leven, dan wens ik dat ik jong gestorven was. Zelfs nu leef ik niet echt, ik sleep me gewoon vooruit." Istambulova is ook helemaal alleen. Al haar kinderen zijn intussen gestorven. De laatste, haar dochter Tamara, overleed vijf jaar geleden op 104-jarige leeftijd.

Verbannen door Stalin

Istambulova maakte twee Wereldoorlogen mee en overleefde de Russische Burgeroorlog en twee Tsjetsjeense oorlogen. Ze werd ook verbannen door Stalin, herinnert ze zich. "Toen leefden we in Siberië en Kazachstan. De Kazachen haatten ons echt." Hoe ze er precies in geslaagd is om zolang te overleven, weet ze zelf niet. "Ik zie al die jonge mensen sporten en op hun eten letten om zichzelf fit te houden, maar ik heb geen idee waarom ik zo lang leef. Ik denk dat het de wil van God is." Ze geeft wel toe dat ze nooit vlees of soep heeft gegeten, en dat ze gek is op gefermenteerde melk.

De oudste bevestigde persoon ter wereld is momenteel de 117-jarige Chiyo Miyako uit Japan. De oudste persoon ooit was de Franse Jeanne Calment, die 122 jaar en 164 dagen oud was toen ze in 1997 overleed.