Koken, 'Star Wars' kijken en wandelen met hun honden: kinderen van horrorouders Louise en David Turpin krijgen nieuwe thuis

19 maart 2018

Bron: Daily Mail, ABC News 0 Zeven van de dertien kinderen, die door hun ouders David (57) en Louise (49) Turpin gefolterd, uitgehongerd en vastgehouden werden in hun huis in de Amerikaanse staat Californië, hebben een nieuwe thuis gekregen. Dat schrijven diverse Amerikaanse media. "Ze wonen in een huis op het platteland waar ze voldoende privacy krijgen", vertelt Jack Osborn, advocaat van de kinderen.

Eerder werd beslist dat het onmogelijk was met z'n dertienen samen te blijven. Zeven kinderen verbleven in het Corona Regional Medical Center, de andere zes Turpin-kinderen werden verdeeld over twee pleeggezinnen. Afgelopen donderdag mochten de zeven kinderen het medisch centrum verlaten en kregen ze een nieuwe thuis. Wanneer alle dertien kinderen met elkaar herenigd worden, is op dit moment nog onduidelijk.

Voor het eerst in hun leven ervaren ze wat vrijheid betekent. "Ze hebben zelfs hun eigen slaapkamer", vertelt Jack Osborn, de advocaat van de kinderen, aan ABC News. "Ze genieten van hun tijd samen en doen allerlei activiteiten zoals verse citrusvruchten plukken, koken en lange wandelingen maken met de honden", klinkt het. Naast nieuwe dingen ontdekken, worden de kinderen nauwlettend opgevolgd door maatschappelijk werkers.

(Lees verder onder de foto.)

"Hoewel ze in de meest gruwelijke omstandigheden hebben geleefd, hebben de kinderen heel wat levensvreugde", aldus Osborn. "Ze willen vooral herinnerd worden als overlevers, niet als slachtoffers. De kinderen zijn dolenthousiast over alles wat ze leren kennen. Zo zijn ze bijvoorbeeld fan van de 'Star Wars'-films." De advocaat vertelt dat sommigen binnenkort zelfs met de auto leren rijden. "Alweer een grote stap", besluit hij.

Volgens Jack Osborn zijn de kinderen nu gelukkig en proberen ze vooral aan de toekomst te denken. "Enkele kinderen vertelden me dat ze graag dokter of verpleegkundige willen worden", vertelt de advocaat. "Ze willen nu vooral aan zichzelf denken en een onafhankelijk leven leiden. Iedereen werkt erg hard om dat doel te bereiken."

Contactverbod

De gruwelijke feiten kwamen aan het licht toen de 17-jarige dochter van het Amerikaanse horrorkoppel op 14 januari uit een raam klom en alarm sloeg over het horrorhuis in Perris waar ze samen met haar ouders, broers en zussen woonde. In het huis werden ze jarenlang uitgehongerd, gefolterd en vastgehouden door hun vader en moeder.

Terwijl de dertien kinderen van David en Louise Turpin - inmiddels bijgenaamd 'Magnificent 13' - herstellen van de wreedheden, zit het Amerikaanse koppel in de gevangenis waar ze afgeschermd worden van de andere gevangenen. Eerder besliste rechter Emma Smith al dat het koppel gedurende drie jaar geen contact meer mag zoeken met hun kinderen. “Je mag de kinderen alleen contacteren via jullie advocaat”, klonk het in de verordening. Het koppel riskeert een levenslange gevangenisstraf.