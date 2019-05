Kok “onnodig hard” ontslagen tijdens drie dagen ziekteverlof door kanker jv

22 mei 2019

17u14

Bron: news.com.au 1 Chanintorn Siri, een kok die in het Australische Sydney werkte, kreeg drie dagen ziekteverlof van zijn werkgever. Maar al na twee dagen kreeg hij een telefoontje dat hij ontslagen was. Siri was opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties van pancreaskanker. De rechter kende hem 11.200 euro schadevergoeding toe wegens “onnodig hardvochtig” ontslag.

Gezonde maaltijdenbereider Chanintorn Siri lijdt aan pancreaskanker. Toen hij als gevolg daarvan ernstige pijn in zijn maag voelde, werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij mocht van zijn werkgever, biowinkel Urban Orchard Food in Sydney, drie dagen ziekteverlof opnemen. Maar na twee dagen belden ze hem op om hem zijn ontslag te melden.

De man werkte al meer dan twee jaar voor de biowinkel aan Circular Quay, toen hij in november vorig jaar de laan werd uitgestuurd. Gabrielle Levette, eigenares van Urban Orchard, beweert dat Siri niet betrouwbaar bleek als werknemer en dat hij zelfs zijn uurrooster opzettelijk verkeerd invulde. Hij zou al eens te laat komen opdagen en te vroeg vertrokken zijn, en ziekteverlof opgenomen hebben zonder rechtvaardiging.

De commissie waar de zaak voorkwam, oordeelde daar anders over. “Deze onnodig hardvochtige aanpak is nog eens versterkt door het extreem harteloze misprijzen voor de persoonlijke toestand van een medemens die aan pancreaskanker leed”, luidde het. De commissie zag geen geldige reden voor het ontslag van Siri, dat meegedeeld werd per telefoon en noemde het “manifest onrechtvaardig en onredelijk, onnodig hard, en in dit geval ook buitensporig gevoelloos”.

De opgelegde schadevergoeding werd vastgelegd op 11.200 euro. Urban Orchard beweert dat het niet op de hoogte was van de vreselijke ziekte van Siri en gaat in beroep.