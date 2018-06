Kok gaat compleet door het lint na vraag naar pikante schotel en steekt dronken klant dood jv

01 juni 2018

13u28

Bron: news.com.au 2 Hari Prasad Dhakal, een Nepalese chef gespecialiseerd in curry's, is veroordeeld tot zeventien jaar celstraf voor de bloederige moord die hij eind 2016 in het Australische Ballarat, op 100 km van Melbourne, pleegde. Dhakal (50) ging toen helemaal over de rooie na de vraag van een dronken klant - zijn enige op dat moment - naar een pikante schotel. Hij diende zijn 38-jarige slachtoffer zeventien messteken toe.

Abdullah Siddiqi, een IT'er afkomstig uit Pakistan, was op 25 oktober 2016 met een fles whiskey naar het Indische restaurant Ballarat Curry House getrokken. Siddiqi dronk zelden en was stiepelzat. Na zijn maaltijd vroeg hij aan de toog nog een schotel, iets pikants. Dhakal wou zijn klant niet meer bedienen omdat die te dronken was. Er kwam wat geduw en getrek van, tot Siddiqi uitschoof en Dhakal begon te flippen. De kok nam een mes en stak daar zeker zeventien keer mee in Siddiqi's hoofd, hals en armen. De Pakistaan overleed.

De rechter oordeelde dat het slachtoffer zijn zelfbeheersing verloor, agressief werd en de chef-kok uitschold, maar dat de "impulsieve reactie" van die laatste om een mest te pakken en Siddiqi te doden "buiten alle proportie" was. De rechter aanvaardde wel de wroeging die Dhakal had. Dat is heel uitzonderlijk, omdat de man onschuldig pleitte. Dat wijst op een gebrek aan schuldinzicht, de eerste vereiste om van spijt te kunnen spreken.

Tijdens zijn proces voerde Dhakal aan dat hij uit zelfverdediging handelde en vreesde dat Siddiqi hem zou aanvallen met een mes. Hij verloor de controle over zichzelf en verder kon hij zich niet veel meer herinneren van wat er gebeurd was. De jury ging daar niet in mee.

Dhakal gaf zichzelf na de moord aan op het politiekantoor en overhandigde daar ook het moordwapen. "Ik heb iemand gedood", zei hij.

Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar met een minimum van 17 jaar. Omdat hij al jaren illegaal in Australië verblijft, staat het zo goed als vast dat hij het land zal uitgezet worden.