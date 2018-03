Kogelvrije glazen muur rond Eiffeltoren tegen terreuraanvallen LB

10 maart 2018

08u42

Bron: ANP 0 Rond de Eiffeltoren in Parijs komt een glazen wand. Die moet terreurdaden voorkomen. De wand wordt 3,24 meter hoog en 6,5 centimeter dik. Het werk vordert goed, meldt de krant Le Parisien.

In de kogelvrije glazen muur komen in- en uitgangen die worden afgesloten door metalen roosters, in de stijl van de beroemde toren zelf. Ook komen er wachthuisjes.

Volgens de krant is de maatregel nodig omdat sinds de aanslagen in de stad in 2015 de bezoekersaantallen bij de Eiffeltoren zijn afgenomen. Bij die zelfmoordaanslagen vielen vrijdag 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis circa 130 doden en 350 gewonden. De muur moet op 14 juli, de nationale feestdag, klaar zijn.