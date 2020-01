Koeweit ontkent terugtrekking alle Amerikaanse troepen, nieuwsagentschap blijkt gehackt TT

08 januari 2020

13u05

Bron: Reuters 0 Het officiële staatspersbureau van Koeweit, KUNA, meldde vanmorgen plots dat het een bericht had gekregen van de Amerikaanse overheid dat alle Amerikaanse troepen in het land binnen de drie dagen teruggetrokken zullen worden. Dat klopt echter niet, zegt Koeweit nu. Het nieuwsagentschap blijkt gehackt.

De minister van Defensie van Koeweit, dat tussen Irak en Saudi-Arabië in ligt en duizenden Amerikaanse troepen herbergt, meldde vanmorgen aan KUNA dat hij een brief had gekregen van de bevelhebber van een Amerikaanse militaire basis in zijn land. Daarin kondigden de VS aan dat ze binnen de drie dagen al hun troepen zouden terugtrekken uit het land. “Deze brief was onverwacht, en we overleggen met het Pentagon voor meer details en informatie”, zo citeerde KUNA de minister.

Maar van het bericht klopt niets, zegt de overheid in Koeweit nu. Volgens Tareq al-Muzarem, woordvoerder van de regering, is het nieuwsagentschap KUNA gehackt. Wie achter de hacking zit, is nog niet bekend.

KUNA advises subscribers, readers its Twitter account has been hacked, thus it reserves legal right to prosecute any party or person behind such false news#kuna #kuwait

S.A kuna(@ kuna_en) link