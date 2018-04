Koeweit gooit Filipijnse ambassadeur het land uit wegens rel om huispersoneel kv

25 april 2018

17u27

Bron: Belga 1 Koeweit heeft de Filipijnse ambassadeur in het land gevraagd binnen de week het land te verlaten. Tegelijk wordt de Koeweitse gezant in Manila gevraagd voor overleg terug te keren. Aanleiding is een rel tussen de twee landen over huispersoneel.

Enkele dagen geleden doken beelden op van hoe medewerkers van de Filipijnse ambassade Filipijns huispersoneel helpen vermeende mishandeling door hun Koeweitse werkgevers te ontvluchten. De Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken Alan Peter Cayetano verontschuldigde zich al voor wat in Koeweit een schending van zijn soevereniteit genoemd wordt.

Lijk in diepvriezer

De spanningen tussen beide landen liepen in februari voor het eerst op, nadat het lichaam van een Filipijnse meid werd aangetroffen in een diepvriezer in een verlaten appartement in Koeweit. Uit een autopsie bleek dat de vrouw, een 29-jarige, in elkaar geslagen was. Ze liep onder meer gebroken ribben, interne bloedingen en kneuzingen op.

Nadat dat incident bekend werd, beval de Filipijnse president Rodrigo Duterte op 12 februari dat Filipijnen niet langer in Koeweit mochten werken. Sindsdien zijn al meer dan 1.700 Filipijnen teruggekeerd naar Manila. Nog eens duizenden anderen zouden nog moeten terugkeren.

In de verschillende Golfstaten werken meer dan 2 miljoen Filipijnen. Het geld dat ze naar het thuisfront terugsturen vormt een belangrijke bijdrage aan de Filipijnse economie. In Koeweit wordt het aantal Filipijnen op 250.000 geschat.

