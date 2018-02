Koerierdienst FedEx speelt in op Amerikaans wapendebat: “de NRA gebruikt UPS” kv

27 februari 2018

23u44

Bron: Business Insider 0 Sinds schutter Nikolas Cruz op 14 februari in Parkland, Florida zeventien mensen met een semiautomatisch geweer doodschoot op een middelbare school, nemen steeds meer bedrijven openlijk afstand van de Amerikaanse wapenlobby NRA. Koerierdienst FedEx gaat nog een stapje verder en wijst erop dat hun concurrentie wel met de NRA in zee gaat.

De voorbije dagen hebben ondere andere Hertz, United Airlines en Delta Air Lines hun banden met de NRA verbroken.

FedEx kwam ondertussen flink onder vuur te liggen omdat het bedrijf korting biedt aan leden van de NRA en eerder deze week aankondigde dat ook te blijven doen. Onder andere popicoon Blink-182 en roomijsmerk Ice Cream kondigden al aan dat ze niet langer met FedEx willen werken en de oproepen tot een boycot van het bedrijf nemen toe.

In de hoop om de aandacht af te leiden naar de concurrentie, wijst de pakjesdienst er in een verklaring aan Business Insider op dat de NRA voor verzendingen vanuit haar onlineshop met concurrent UPS werkt. Op haar website geeft de NRA inderdaad aan dat bestellingen verzonden worden via UPS of de US Postal Service.

Met de verklaring wil FedEx “belangrijke, verhelderende feiten” geven, zegt het bedrijf. “FedEx heeft nooit enige donatie of sponsoring gegeven aan de NRA, die een van de vele honderden partners zijn die samen meer dan één miljoen klanten bedienen”, stelt FedEx dinsdag in een verklaring. De pakjesdienst geeft verder nog aan er voor alle klanten te willen staan, los van politieke overtuiging.