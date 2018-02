Koerdische YPG: "Turks leger gebruikt gifgas in Syrië" kv

17 februari 2018

02u29

Bron: Belga, Reuters 0 In de Koerdische enclave Afrin in Syrië - waar Turkije een offensief voert - zijn vrijdagavond zes mannen met verstikkingsverschijnselen en brandwonden overgebracht naar het grootste ziekenhuis van de regio. De directeur van het ziekenhuis, Jiwan Mohammad, kan voorlopig niet bevestigen of ze al dan niet het slachtoffers zijn van een chemische aanval. "We hebben hun kleding bewaard voor onderzoek", zegt hij.

De Syrisch-Koerdische strijdkrachten en het Syrische observatorium voor de mensenrechten zeggen dat het vermoedelijk om een gifgasaanval gaat.

Het Turkse leger heeft voorlopig nog niet gereageerd, maar ontkende in het verleden al dat het burgers viseert tijdens de operatie in Afrin.

Operatie Olijftak

Volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten komen de zes mannen uit de plaats Shaykh al-Hadid, die vrijdag het doelwit was van Turkse bombardementen in het kader van 'Operatie Olijftak'. Dat offensief werd op 20 januari door Turkije in Afrin gelanceerd tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Sinds het begin van het offensief zijn volgens het Observatorium al minstens 78 burgers gedood.

Koerdische invloed

Sinds het begin van het conflict in 2011, heeft de YPG samen met bondgenoten drie autonome kantons in het noorden, waaronder Afrin, ingenomen. Hun invloedssfeer breidde verder uit naarmate ze met Amerikaanse hulp territorium van Islamitische Staat wisten in te palmen. Nochtans is Washington gekant tegen hun plannen voor een Koerdische autonomie, net zoals de Syrische regering.

Turkije is woest om de Amerikaanse steun voor de Koerdische troepen in Syrië, die de volgens het land een bedreiging vormen voor de veiligheid langs de grens.