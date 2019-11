Koerdische SDF beschuldigt Turkije van schending staakt-het-vuren ADN

13 november 2019

22u33

Bron: Belga 0 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een militaire coalitie die door Koerden geleid wordt, heeft Turkije ervan beschuldigd dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op de Syrische stad Tell Tamer. Turkije schond zo het staakt-het-vuren, klinkt het, terwijl de Turkse president Recep Tayyip Erdogan intussen zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump ontmoette.

"Tijdens de meeting tussen Erdogan en Trump hebben Turkse troepen hevige aanvallen uitgevoerd op de christelijke stad Tell Tamer, waardoor veel burgers op de vlucht sloegen. Het is een duidelijke schending van het staakt-het-vuren", tweette militaire bevelhebber Mazloum Abdi.

Volgens Abdi heeft Turkije 1.100 vierkante kilometer grondgebied veroverd sinds het akkoord. De SDF beschuldigden de door Turkije gesteunde Syrische rebellen eerder al van een aanval op een medisch team van een internationale hulporganisatie in Tell Tamer.



Turkije lanceerde vorige maand een offensief in Syrië om er de Koerdische strijdkrachten te bestrijden. Zij waren tot dan bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS.