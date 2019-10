Koerdische milities “bevriezen” operaties tegen terreurgroep IS ADN

16 oktober 2019

21u47

Bron: Belga 1 Leider Mazloem Abdi van de door Koerdische strijders gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft vandaag de "bevriezing" aangekondigd van de operaties tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), die sinds haar nederlaag in maart tot een clandestiene organisatie is gemuteerd.

"Wij hebben al onze activiteiten tegen Daesh (het Arabische acroniem voor IS) bevroren", zei Abdi in een tv-vraaggesprek met de Koerdische zender Ronahi. De SDF zullen zich tevreden stellen met "defensieve" operaties tegenover IS.

Turkije voert momenteel een offensief in de door Koerden gecontroleerde gebieden in het noorden van Syrië. De Europese Unie meent dat het Turkse offensief tegen de Koerdische strijders de hele regio destabiliseert. Ook wordt gevreesd dat het militaire geweld aan Islamitische Staat (IS) ruimte kan bieden om zich opnieuw te versterken.





De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag ook nog zijn bezorgdheid uitgedrukt over “het risico op uitzwermen” van de jihadisten die ter plaatse in Koerdische kampen gevangen gehouden worden. “We zijn allemaal akkoord over het gevaar van een heropleving van Islamitische Staat”, zei een westerse diplomaat die anoniem wilde blijven.