Koerdische (29) zoekt man die haar als 5-jarige vluchtelinge in Nederland rood fietsje schonk en Twitter doet zijn werk

13 augustus 2019

22u16

Bron: Twitter, BBC, De Stentor 21 Welgeteld 19 uur: zo lang heeft het voor een van oorsprong Koerdische vrouw geduurd om via het internet de man terug te vinden die haar 24 jaar geleden “uit de goedheid van zijn hart” een rood fietsje cadeau deed, toen ze als vluchtelinge in het Nederlandse Zwolle verbleef. Haar tweet werd duizenden keren gedeeld en een dag later zagen ze elkaar al terug.

“Hallo internet”, stak Mevan Babakar (29) maandagavond van wal op Twitter, bij een foto van een oudere man met een bril aan een touwtje rond zijn nek. “Ik weet dat dit een longshot is, maar ik was in de jaren 90 vijf jaar lang een vluchteling en deze man kocht me uit de goedheid van zijn hart een fiets. Hij werkte in een vluchtelingenkamp bij Zwolle in Nederland. Mijn vijf jaar oude hart barste bijna uit elkaar van blijdschap. Ik wil graag zijn naam weten. Help?” (lees hieronder verder)

Hi internet, this is a longshot BUT I was a refugee for 5 yrs in the 90s and this man, who worked at a refugee camp near Zwolle in the Netherlands, out of the kindness of his own heart bought me a bike. My five year old heart exploded with joy. I just want to know his name. Help?

Mevan en haar moeder – die tijdens de Eerste Golfoorlog wegvluchtten uit Irak en onder meer via Turkije, Azerbeidzjan en Rusland in Nederland terechtkwamen – verbleven in 1994 en 1995 in het kamp in Zwolle, alvorens zich in Londen te vestigen.





De bewuste man behandelde hen op een heel menselijke manier en tegen het einde van hun verblijf nodigde hij Mevan en haar moeder zelfs uit om samen kerst te vieren. Hij woonde toen met zijn vrouw in een boerderij net buiten Zwolle. “Dat was zo bijzonder menslievend van hem”, vertelde ze aan de Nederlandse krant De Stentor. “Toen hij me die grote, glimmende rode fiets gaf. Dat was het mooiste wat me in die donkere, moeilijke tijd kon overkomen. Daar wil ik hem voor bedanken.” (lees hieronder verder)

For those wondering here what five year old Mevan looked like. This was my fifth birthday in the refugee camp in Zwolle. She doesn't even know that an incredible bike is coming her way aaaany day now!

De reacties bleven niet uit. Duizenden mensen deelden het bericht en probeerden de vrouw te helpen, tot de tweet in de feed van een fotograaf uit Zwolle verscheen. En die vertelde dat hij de man kende, omdat hij destijds ook in het opvangcentrum had gewerkt. Arjen van der Zee slaagde erin om de man – die intussen in Duitsland woont – via familie op het spoor te komen.

Dinsdagmiddag even voor 12 uur kwam dan het verlossende bericht van Mevan: “We hebben hem gevonden”, schreef ze op Twitter. “Na 3.000 retweets, 3 nieuwsartikels, 1 video en duizenden mooie berichtjes van over de hele wereld. Jongens, ik wist dat het internet iets geweldigs was, maar dit is nog van een heel andere grootteorde.”

Goedheid

En er was nog meer. Andere vluchtelingen namen contact met haar op en vertelden dat de man en zijn vrouw hen ook had geholpen. “Hun goedheid heeft heel veel levens geraakt. Een vrouw zei me zelfs dat ze niet gewoon vrienden waren, maar echt familie.” (lees hieronder verder)

WE FOUND HIM!! A thread 👇👇



After 3000 RTs, 3 news articles, 1 video and thousands of wonderful messages from around the world, @Arjen78 made contact with the family!



Guys, I knew the internet was great but this is something else.

Ook een andere hulpverleenster uit het centrum van toen stuurde een berichtje. “Sandra was ook geweldig”, aldus Mevan. “Ze hielp me toen ik voor de eerste keer een computer gebruikte. Nu werk ik in de technologiewereld. Al deze mooie, kleine gebaren zijn me bijgebleven terwijl ik opgroeide en ze hebben me gemaakt tot wie ik vandaag ben.”

Contact

Al snel werd er contact opgenomen met de man van de rode fiets – die Ab van Dijk bleek te heten – en dinsdagavond stond er al meteen een ontmoeting gepland. Mevan tweette vanuit de wagen erheen een foto van een regenboog die ze zag. “Op dit moment is een regenboog op mijn weg naar hem de normaalste zaak van de wereld.” (lees hieronder verder)

I mean, at this point a rainbow on my way to see him just feels completely ordinary. Why not. Our car is being lifted by doves btw.

Uiteindelijk konden Mevan en Ab elkaar na al die jaren weer in de armen sluiten en die ontmoeting verliep heel hartelijk. Ab bleek nog vaak aan Mevan en haar moeder gedacht te hebben, maar omdat hij niet wist waar ze heen waren verhuisd, kon hij geen contact met hen houden, zoals hij met heel wat andere voormalige vluchtelingen wél deed.

Voor Mevan was het sowieso een heel bijzonder moment. “Er was zo veel miserie in ons leven toen en hij was zo lief voor ons. Het leerde me dat goedheid overal kan bestaan, hoe zwaar alles ook kan lijken”, vertelde ze nog op Twitter.

Mevan ontmoet na 24 jaar eindelijk de man die haar een rood kinderfietsje gaf in Zwolle: 'Het mooiste cadeau'