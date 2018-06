Koerden stuurden al Belgische vrouwen terug naar IS: "Specifiek uitgekozen omdat regering niet naar hen vraagt" Guy Van Vlierden

19u04 0 De Koerdische milities in Syrië hebben al Belgische vrouwen die zij gevangenhielden teruggestuurd naar de Islamitische Staat. Dat beweert een bron die bij de onderhandelingen betrokken was.

"Er zijn al drie keer ruiloperaties voltrokken - in februari, april en juni - waarbij in totaal al enkele honderden IS-gevangenen teruggestuurd werden in ruil voor Koerdische strijders en de belofte dat IS de lucratieve olievelden die de Koerden beheren niet zal aanvallen", verklaarde een lokale gezagsdrager die optrad als tussenpersoon aan de Britse krant 'The Daily Telegraph'.

Volgens journaliste Josie Ensor was er uitdrukkelijk sprake van Belgische vrouwen en kinderen. "Die zouden in april zijn geruild en specifiek zijn uitgekozen omdat hun regering niet naar hen vraagt", vertelt ze ons. Namen van de betrokkenen kreeg ze echter niet los - en terwijl de Buitenlandministeries van Frankrijk en Duitsland de feiten bevestigden wat hun onderdanen betreft, kreeg Ensor van de Belgische autoriteiten nog geen respons.

Een tiental dagen geleden verzekerde een Belgische veiligheidsbron nog tegenover onze krant geen weet te hebben van Belgen die zijn geruild. En toen wij schreven dat de Antwerpse weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal een grote kans lopen om in zo'n ruil betrokken te raken omdat ze een symbolisch belangrijke buit zouden zijn voor IS, haastten Koerdische woordvoerders zich om dat tegen te spreken, zeggend dat de beweringen over ruiloperaties uit de lucht gegrepen zijn. Volgens Ensors bron waren die dan ook zodanig geheim dat verscheidene tussenpersonen om het leven zijn gebracht zodra de deal was afgerond.