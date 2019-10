Koerden slaan naar eigen zeggen Turks offensief in noorden van Syrië af ttr

10 oktober 2019

10u19

Bron: belga 0 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de militaire coalitie onder leiding van de Koerden, hebben een poging van de Turkse troepen en hun Syrische bondgenoten afgeslagen om de noordelijke stad Ain Issa binnen te dringen. Dat zeggen Turkse bronnen.

Turkije lanceerde gisteren een militair offensief in het noorden van Syrië met luchtbombardementen en artillerievuur. Daarna stuurden ze grondtroepen. De inval gebeurde na de beslissing van de Verenigde Staten om hun Syrisch-Koerdische bondgenoten te laten vallen.

De SDF, de belangrijkste bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS, controleren een strook in het noordoosten van Syrië. De SDF-troepen slaagden erin om "de opmarcherende troepen te stoppen en verliezen toe te brengen in hun rangen", klinkt het.

Turkse troepen beschoten nadien de buitenwijken van Ain Issa, op amper 35 kilometer van de stad Tall Abyad. Die stad, in het noorden van de provincie Raqqa, is waar Koerdische troepen militanten van IS verjaagden in juni 2015.

“Menselijke schilden”

Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die informatie deelt over de burgeroorlog in Syrië, zei dat Turkse troepen en hun bondgenoten woensdagnacht geen vooruitgang hebben geboekt. Ze slaagden er niet in om een van de grote steden in het gebied te veroveren.

De bewoners die Tall Abyad ontvlucht zijn, getuigden tegenover het Duitse nieuwsagentschap dpa dat Koerdische troepen sommige burgers verboden om de stad te verlaten. "Ze willen hen gebruiken als menselijke schilden", zegt een burger die anoniem wou blijven.