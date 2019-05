Koerden repatriëren 148 Oezbeekse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië IB

30 mei 2019

03u47

Bron: Belga

De Koerdische autoriteiten in Syrië hebben 148 Oezbeekse vrouwen en kinderen die zich hadden aangesloten bij terreurgroep IS overgedragen aan een delegatie van hun land. Die zal hen repatriëren, melden de lokale autoriteiten.

Het is de eerste groep die gerepatrieerd wordt. In totaal moeten meer dan 300 Oezbeken het noordoosten van Syrië verlaten om terug naar hun land te keren, verklaart een Koerdische woordvoerder.

Duizenden buitenlanders die zich aansloten bij IS, vooral westerlingen, zitten in Syrië nog in de gevangenis of in een overbevolkt kamp.