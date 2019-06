Koerden laten 800 Syriërs uit kamp vertrekken

02 juni 2019

De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië hebben aangekondigd dat ze morgen 800 Syrische vrouwen en kinderen overdragen aan hun families. Het gaat om Syriërs die in het vluchtelingenkamp Al-Hol in de buurt van de Syrisch-Iraakse grens zitten.