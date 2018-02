Koerden krijgen steun van Syrisch leger LB

19 februari 2018

12u22

Bron: ANP 0 De Koerdische YPG-milities in het noordwesten van Syrië krijgen rond de plaats Afrin steun van troepen die de Syrische regering stuurt. De YPG (Volksbeschermingseenheden) liggen in het noordwesten van Syrië onder vuur door een Turks offensief. Syrische staatsmedia melden dat er vandaag al "volksstrijdkrachten" in Afrin aankomen. Daar worden regeringsgetrouwe troepen of milities mee bedoeld.

Turkije wil voorkomen dat er aan zijn zuidgrens na de Syrische burgeroorlog een grote Koerdische staat verrijst. Syrische Koerden die eerder ook met troepen van president Assad tegen Islamitische Staat vochten, beheersen nu vrijwel heel het noorden van Syrië dat op de linkeroever van de rivier de Eufraat ligt. Ten westen van de rivier beheersen ze de streek van Afrin en die van Manbij. Turkije is 20 januari een offensief begonnen om de Koerdische milities daar weg te krijgen.

Volgens het Turkse leger zijn inmiddels 1641 strijders "geneutraliseerd", dat wil zeggen gedood of gevangen. De Turkse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen 674 ,,terroristische doelwitten'' vanuit de lucht aangevallen en bijna zeventig dorpen ,,bevrijd'. Afgelopen zondag nog drie, waarbij ,,een vrouwelijke terrorist'' werd opgepakt. Turkije beschouwt de YPG als een tak van de terroristische Koerdische PKK. De VS hebben de YPG gesteund in de strijd tegen IS.

In Turkije wordt steun aan de Koerdische milities vervolgd. Sinds 20 januari zijn in Turkije volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 786 mensen gearresteerd, omdat ze ,,terroristenpropaganda'' verspreidden. Het gaat om 587 personen die in sociale media hun steun hebben betuigd en rest deed mee aan protesten tegen het militaire ingrijpen in Noord-Syrië.