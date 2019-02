Koerden: “IS-strijders worden niet zomaar vrijgelaten, maar situatie is wel een tijdbom” ADN

18 februari 2019

23u00

Bron: ANP 0 De Koerdische autoriteiten in Noord-Syrië zijn niet van plan om gevangen buitenlandse IS-strijders zomaar te laten vertrekken. “We laten ze niet vrij. Dat zouden we nooit doen”, zegt Abdulkarim Omar, een lokale topfunctionaris die is belast met buitenlandse betrekkingen. Hij spreekt wel over een “tijdbom”, onder meer omdat gevangenen kunnen ontsnappen als de autonome regio wordt aangevallen.

De topfunctionaris waarschuwt dat jihadisten zouden kunnen ontsnappen als chaos ontstaat tijdens een mogelijke Turkse aanval op de autonome regio. Ankara ziet de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) als een gevaar voor de nationale veiligheid en een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. De VS zien de YPG vooral als een bondgenoot tegen IS, maar president Donald Trump heeft aangekondigd zijn troepen terug te trekken uit Syrië.

Volgens Omar komen er iedere dag tientallen gevangenen bij. Het gaat om strijders, maar ook om vrouwen en kinderen die moeten worden opgevangen. Hij zegt dat er momenteel zo'n 800 IS-strijders vastzitten van bijna 50 verschillende nationaliteiten. Daarnaast zitten ook nog zeker 700 echtgenotes van strijders en 1.500 kinderen in kampen. In de Koerdische gevangenissen zitten ook zeker vier Belgische IS-strijders.



“Het lijkt erop dat de meeste landen hebben besloten dat ze klaar zijn met hen en ze hier willen laten, maar dat is een enorme fout”, stelt de diplomaat. Hij waarschuwt dat grote problemen kunnen ontstaan als geen werk wordt gemaakt van de vervolging van de buitenlandse strijders.

Trump heeft Europese landen onlangs opgeroepen buitenlandse IS-strijders in gevangenschap terug te halen uit Syrië en te berechten. Het alternatief is volgens Trump dat de jihadisten weer op vrije voeten komen en vermoedelijk op eigen houtje terugkeren naar Europa.