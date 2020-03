Koerden in Noordoost-Syrië bereid om Belgische IS-strijders te berechten kv

04 maart 2020

21u22

Bron: Belga 0 Het semi-autonome Koerdische bestuur van Rojava in het noordoosten van Syrië is bereid om de IS-strijders die ze vasthouden, onder wie een dozijn Belgen, voor eigen rechtbanken te berechten. Dat zegt cdH-kamerlid Georges Dallemagne bij zijn terugkeer uit de regio. Die heeft te lijden onder de aanvallen van zowel het Turkse leger als de troepen van het regime van Bashar al-Assad.

Dallemagne keerde zondag terug van een bezoek van een week in de regio - het zesde sinds 2014 - om de temperatuur te meten in het noorden van Syrië en Irak na de ineenstorting van het zelfverklaarde kalifaat van IS, door toedoen van lokale strijders en de internationale coalitie onder leiding van de VS.



De cdH-politicus ontmoette in Qamichli, de administratieve hoofdstad van Syrisch Koerdistan, magistraten die binnenkort de processen moeten leiden tegen de "Foreign Terrorists Fighters" (FTF's) van Islamitische Staat. De Koerden houden in hun gebied duizenden IS-strijders en hun familieleden vast. Onder hen zijn er 3.000 Europese jihadisten. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zitten daar 14 Belgische FTF's, 23 vrouwen en 42 kinderen tussen.

Belgische inlichtingendiensten niet geïnformeerd

Dallemagne had onder meer een ontmoeting met Anouar Haddouchi, alias Abou Souleymen al-Belgiki of de 'beul van Raqqa', verdacht van betrokkenheid bij de financiering van de aanslagen van Parijs, Brussel en Zaventem, en Adel Mezroui.

Beiden ontkennen volgens het kamerlid hun betrokkenheid bij feiten die hen aangewreven worden. "Het zou goed zijn dat onze veiligheidsdiensten deze mannen zouden ondervragen zoals andere inlichtingendiensten reeds gedaan hebben", benadrukte Georges Dallemagne, die verwees naar Amerikaanse, Franse en Nederlandse diensten. Hij betreurde ook dat de Koerdische autoriteiten "nooit verantwoordelijken van de Belgische inlichtingendiensten hebben ontmoet".

Geen scheiding van vrouwen en kinderen

De politicus sprak ook met vastgehouden Belgen. Daaruit bleek volgens Dallemagne dat er geen sprake kan zijn van een scheiding van vrouwen en kinderen, zoals de Belgische regering wil doen. De lokale autoriteiten weigeren dat, verwijzend naar internationale conventies.

Berechting ter plaatse

Omdat de westerse landen weigeren hun FTF'ers en hun vrouwen terug te nemen, stellen de autoriteiten van Rojava voor om werk te maken van een "progressieve reïntegratie" van de vrouwen in de kampen. Daarvoor vragen ze steun, onder meer van België, 7 à 8 euro per dag per vrouw en per kind. Omdat geen internationaal tribunaal over de IS-strijders zal oordelen, willen de Koerden vanaf eind maart de 3.000 FTF's berechten. Dat zal zo'n 10 jaar duren, schatten ze.

"Ze vragen een logistieke en juridische samenwerking van de Europese landen, en België in het bijzonder" opdat de processen aan de internationale normen kunnen beantwoorden", aldus nog Georges Dallemagne.