Koerden heroveren belangrijke grenssteden in Syrië LH

15 oktober 2019

11u38

Bron: Belga 6 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) onder leiding van de Koerden hebben een belangrijke grensstad heroverd in het noordoosten van Syrië. Dat hebben het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) en Koerdische bronnen vandaag gezegd.

Het SOHR meldde dat de SDF-strijders de controle over Ras al-Ain eveneens heroverd hebben op de Turkse troepen en hun bondgenoten, die de stad twee dagen geleden hadden veroverd. Koerdische bronnen bevestigden de aanval en zeiden dat ze ook het nabijgelegen dorp Tal Helef veroverden.

Bronnen dicht bij de door Turkije gesteunde rebellen meldden echter dat er hevige gevechten plaatsvinden in Ras al-Ain. Gisteren zijn Syrische regeringstroepen ontplooid in Koerdische bolwerken in het noordoosten van Syrië, na een akkoord tussen de Koerden en Damascus om de Turkse inval tegen te gaan. Die begon op 9 oktober.

Internationale hulp ligt stil

De internationale humanitaire hulp aan de gebieden onder Koerdische controle in Syrië ligt volledig stil, zo kondigen de Koerdische autoriteiten in Syrië aan. “De situatie van ontheemden is verergerd in de gebieden geviseerd door de agressie (van Turkije, nvdr), met de totale stop van de humanitaire hulp, van de activiteiten van alle internationale organisaties en de terugtrekking van hun werknemers”, aldus het semi-autonome Koerdische bestuur.

Pro-Koerdische burgemeesters gearresteerd

Inmiddels zijn vier pro-Koerdische burgemeesters in het zuidoosten van Turkije opgepakt in het kader van “antiterreuronderzoek”. Dat heeft een verantwoordelijke van de Turkse pro-Koerdische oppositiepartij HDP bekendgemaakt. De HDP noemt het Turkse offensief tegen de Koerdische militie YPG in het noorden van Syrië een “bezetting”.

Volgens het staatspersagentschap Anadolu werden de vier opgepakt wegens mogelijke banden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die door de regering bestempeld wordt als terreurorganisatie.