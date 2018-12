Koerden dreigen zich terug te trekken uit strijd tegen IS: “Focussen op eventuele aanval van Turkije” ADN

21 december 2018

14u28

Bron: Belga 1 De Koerden in Syrië dreigen ermee hun strijd tegen de rebellen van Islamitische Staat (IS) stop te zetten als ze hun troepen moeten terugplooien naar de Turkse grens. Dat heeft Ilham Ahmad, een politieke verantwoordelijke van de Koerden in Syrië, vandaag in de Franse hoofdstad Parijs gezegd.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag aan dat de VS zich terugtrekken uit Syrië. De VS staan aan het hoofd van een internationale coalitie die strijd voert tegen de terroristische IS-milities in Syrië. Hun belangrijkste bondgenoot in het land zijn de Koerdische YPG-milities, die daar de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aanvoeren.

De Koerdische strijders golden lange tijd als een van de weinige voor het Westen betrouwbare grondtroepen in Syrië. "De terugtrekking zal invloed hebben op de inspanningen om Islamitische Staat compleet te verslaan", zei de SDF gisteren.



Ilham Ahmad is in Parijs om steun te vragen voor de strijd van de Koerden. Frankrijk houdt, net als Groot-Brittannië, zijn troepen vooralsnog wel in Syrië. Volgens Parijs en Londen is de strijd tegen IS nog niet gestreden.

Turkse grens

Na een terugtrekking van de Amerikaanse troepen wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuw militair offensief van Turkije. De regering in Ankara dreigt al geruime tijd met een nieuwe interventie tegen de YPG. Turkije beschouwt de YPG als een filiaal van de verboden Koerdische Arbeidspartij PKK en dus een vijand.

Turkije juicht de beslissing van Washington om zijn troepen uit Syrië terug te trekken dan ook “met enige voorzichtigheid” toe. Erdogan verzekerde vandaag tijdens een toespraak in Istanbul dat zijn land zijn best zal doen om de Koerdische milities en “wat er nog rest van IS” in het noorden van Syrië te “elimineren” en de regio “schoon te maken”.

"Vechten tegen het terrorisme zal moeilijk zijn, omdat we wellicht verplicht worden om ons terug te trekken van de frontlinie tegen IS naar de Turkse grens. Daar moeten we ons focussen op een eventuele aanval van Turkije", benadrukte Ahmad in Parijs.

Steun

Turkije heeft eerder in Syrië strijd gevoerd tegen YPG en IS en dreigt er dus opnieuw mee om ten strijde te trekken tegen de Koerden in Syrië. De Koerden hopen dat Parijs druk uitoefent op Ankara om die bedreigingen stop te zetten. "We vragen diplomatieke steun aan de Fransen", aldus Ahmad. "We vragen ook dat de Franse troepen hun taak in de regio voortzetten tot een politieke oplossing is gevonden.”