Koerden dreigen met vrijlating van Europese IS'ers GVV

14 april 2018

00u00 0 De Syrische Koerden dreigen ermee honderden Europese IS'ers los te laten uit hun gevangenenkampen. Daar zijn ook Belgen bij.

In de Koerdische detentiekampen in het noorden van Syrië zitten duizenden terreurverdachten vast die werden ingerekend tijdens de verovering van IS-gebied. Onder hen bevinden zich enkele honderden Europeanen en de Koerden zijn het beu dat de landen van herkomst niets ondernemen om onderdanen te repatriëren en zelf te berechten. De meeste, waaronder ook België, schermen met het feit dat ze geen officiële betrekkingen met de Koerden hebben en dus ook geen procedures om de overdracht te regelen.

"Het kost ons handenvol geld om voor hen te zorgen", klaagden Koerdische functionarissen gisteren op de Franse zender Europe 1. "We zullen niet anders kunnen dan ze aan onze grens te droppen. Naar welk land ze dan vertrekken en of ze daar een aanslag plegen, dat maakt ons dan niet meer uit." Hoeveel Belgische IS'ers er precies in Koerdische gevangenschap zitten, is niet bekend. Maar volgens onze informatie gaat het over minstens drie mannen en vijf vrouwen, kinderen niet meegeteld.