Koerden bedreigen Turkije: "We zullen een nachtmerrie veroorzaken in Afrin"

18 maart 2018

09u45

Bron: belga 1 Syrische rebellen zijn vandaag met steun van Turkse troepen kort voor zonsopgang de stad Afrin in het noordwesten van Syrië binnengetrokken. Ze hebben de controle over delen ervan overgenomen nadat de Koerdische YPG-troepen zich hadden teruggetrokken, zei een woordvoerder van de rebellenstrijders van het Vrije Syrische Leger.

Volgens de woordvoerder ondervonden de strijders geen enkele tegenstand. Het is een cruciaal moment in de al twee maanden durende Turkse campagne om door de VS gesteunde Koerdische strijders uit het grensgebied te verdrijven. Het is een cruciaal moment in de al twee maanden durende Turkse campagne om door de VS gesteunde Koerdische strijders uit het grensgebied te verdrijven.

Erdogan: "Afrin volledig onder controle"

De Turkse president Tayyip Erdogan zei dat het centrum van Afrin nu "volledig onder controle" was en dat Turkse vlaggen zijn gehesen in de noordelijke Syrische stad.

Meer dan 150.000 mensen zijn de afgelopen dagen in Afrin door het Turkse offensief van huis en haard verdreven, zei een Koerdische functionaris zaterdag.

Turkije wil de YPG, die grote delen van het noorden van Syrië beheerst, terugdringen. Turkije beschouwt de YPG als een verlengstuk van de terroristische beweging PKK. De VS steunen de Koerdische strijders in verband met de strijd tegen Islamitische Staat.

De stad Afrin in Noord-Syrie is volledig onder Turkse controle, zegt president Erdogan vanmorgen. pic.twitter.com/qwQZvSgN4L Olaf Koens(@ obk) link

Nieuwe fase

De Koerdische Syrische Democratische Krachten (SDF) zeggen dat de oorlog nu een "nieuwe fase" is ingegaan. "Onze oorlog tegen de Turkse bezetting en de militanten die zichzelf het Vrije [Syrische] Leger (FSA) noemen, is een nieuwe fase ingegaan, die geëvolueerd is van de directe confrontatie naar de guerrillatactiek", aldus de Koerdische groep.

De semi-autonome Koerdische regering belooft bovendien om te blijven vechten tot Afrin "bevrijd" is en de Turkse troepen en hun Syrische bondgenoten "aan te vallen". "Het verzet in Afrin gaat blijven duren tot elk deel van Afrin bevrijd is", klinkt het in een persbericht, waarin niet expliciet wordt verwezen naar het grote verlies dat de Koerden in de regio leden. "Onze troepen overal in Afrin zullen een nachtmerrie veroorzaken voor hen."